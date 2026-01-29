Trejo dice haber sido discriminado

Carlos Trejo, conocido como “El Cazafantasmas”, volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de denunciar un presunto acto de discriminación en un hotel de Monterrey.

El escritor y polémico personaje aseguró que el incidente ocurrió cuando intentó desayunar en el restaurante del Hotel Safi, donde, según su versión, le fue negado el acceso por la ropa que vestía.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Trejo relató que el conflicto comenzó al intentar ingresar al área de desayunos usando una playera con la ilustración de la portada de su libro más famoso. De acuerdo con el autor, el personal del hotel consideró que su vestimenta podía resultar ofensiva para otros huéspedes. Molesto por la situación, Trejo encaró al staff del lugar y calificó el hecho como un acto de discriminación, subrayando que este tipo de conductas solo generan división.

“No me gusta que discriminen a la gente. Vengo a desayunar y resulta que no puedo hacerlo porque puedo ofender a las personas. Como mexicanos estamos para unirnos, no para ofendernos”, expresó.

Consecuencias

Ante ello, el escritor señaló que el incidente tendría repercusión mediática, ya que tenía programadas entrevistas, donde dijo, que no recomendaría el Hotel. “Hoy tengo una rueda nacional y en veinte minutos tengo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, me va a dar mucho gusto no recomendar su hotel. Me voy al hotel de enfrente”, declaró.

Sin embargo, la molestia escaló aún más cuando lanzó un mensaje directo contra el personal involucrado, utilizando un lenguaje agresivo que generó reacciones divididas en redes sociales.

Ya instalado en un hotel cercano, publicó un segundo video en su cuenta de Instagram donde detalló que el argumento del personal fue que “no estaba debidamente vestido”. “Llegué a desayunar como siempre me visto y me pusieron la mano en el pecho para decirme que no podía pasar”, aseguró, pero la polémica no terminó ahí, pues también arremetió contra Alfredo Adame, a quien acusó de burlarse de la situación.