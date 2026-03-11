Trejo fue agredido en su casa

Cinco días antes de la esperada pelea contra el actor Alfredo Adame en el evento Ring Royale, el polémico Carlos Trejo denunció un presunto ataque afuera de su casa.

El llamado Cazafantasmas aseguró que el incidente ocurrió cuando se encontraba cerca de su domicilio y fue agredido por un desconocido. De acuerdo con su versión, el agresor lo atacó con un tubo metálico, por lo que Trejo tuvo que reaccionar rápidamente para defenderse.

Trejo afirmó que logró meter la mano para evitar un golpe directo en la cabeza, lo que le permitió salir del lugar sin lesiones graves. Tras el incidente, Trejo no dudó en señalar a Alfredo Adame como posible responsable intelectual del ataque, insinuando que el hecho podría estar relacionado con la fuerte rivalidad que mantienen desde hace años y que ahora llegará al ring.

El “cazafantasmas” aseguró que presentará una denuncia para que se investigue lo ocurrido.

Próxima pelea

El supuesto atentado ocurre justo a días de que ambos personajes se enfrenten en el Ring Royale 2026, un evento de boxeo aficionado que se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey y que reunirá a diversas celebridades e influencers.

La pelea entre Trejo y Adame es una de las más esperadas del espectáculo debido a la rivalidad pública que arrastran desde hace más de dos décadas, marcada por insultos, amenazas y varios enfrentamientos mediáticos.

Incluso en la conferencia de prensa previa, la tensión fue tan alta que el equipo de seguridad tuvo que intervenir.