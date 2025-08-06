Tres divas en un mismo escenario

Cada día falta menos para que tres estrellas de la música en español estén juntas en un mismo escenario en Tuxtla Gutiérrez. Se trata de Ana Bárbara, Fey y Marta Sánchez, quienes forman parte del espectáculo “Dancing Queens”, que se presentará el 16 de agosto en Polyforum Chiapas.

Lon interesados ya pueden acudir por sus accesos en La Pochota Café, o adquirirlos a través del sitio FanAccess. El concierto promete ser una noche inolvidable en la que tres cantantes compartirán sus más grandes éxitos. Ana Bárbara tiene una trayectoria en la que destacan temas como “Bandido”, “Loca”, “La trampa”, “Lo busqué” y “Cómo me haces falta”, entre muchos más.

Fey también es una gran artista mexicana que desde la década de los 90 ha brillado en la escena musical del país. Entre sus canciones más icónicas figuran “Azúcar amargo”, “Media naranja”, “Me enamoro de ti” y “Ni tú ni nadie”.

Por su parte, la española Marta Sánchez es recordada por el gran éxito musical “Colgando en tus manos”, que cantó al lado de Carlos Baute. Así también, es conocida por temas como “Desesperada”, “Vivo por ella”, “De mujer a mujer” y “Arena y sol”

Polyforum

El Polyforum y Centro de Convenciones Chiapas, al oriente de la capital chiapaneca, busca convertirse nuevamente en el centro de espectáculos más importante del estado.

Desde diciembre del 2024 hasta la fecha ha sido escenario de múltiples conciertos, además de otros shows y encuentros de distinta índole.

Los precios para esta presentación son los siguientes: Diamantes, 3 mil 500 pesos; VIP Central, 3 mil; VIP lateral, 2 mil 500; Preferente Central, mil 500; Preferente Lateral, mil 200; General Central, mil pesos, y General Lateral, 600.