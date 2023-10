La primera vez que Gloria Trevi conoció el significado de la palabra mamá fue hace 24 años, cuando dio a luz a una pequeña niña a quien nombró Ana Dalay. Sin embargo, la felicidad le duró muy poco, pues con tan solo unas semanas de edad, la pequeña perdió la vida en circunstancias trágicas que, hasta el día de hoy, siguen desatando la polémica.

Pero bien dicen que el corazón de una madre jamás olvida, y es por eso que la cantante sigue teniendo presente a su hija; una muestra de ello es el conmovedor mensaje que le dedicó en las redes sociales, con motivo de su cumpleaños. “24 años transformándome, hijita amada. Gracias por llegar a mi vida”, escribió la intérprete de “Pelo suelto” junto a una fotografía en la que aparece con Ana en brazos y sonriendo para la cámara.

Pero las palabras de la Trevi pronto se llenaron de dolor, pues aseguró que siempre ha estado consciente de que no la merecía, quizás por las circunstancias en las que la bebé llegó a este mundo. “Jamás te merecí, me queda claro, por eso siempre serás mi más grande milagro. Feliz cumpleaños en mi corazón”, finalizó.

La primogénita de la cantante nació en Brasil, cuando el escándalo del llamado “clan Trevi-Andrade” se desató. En ese entonces, tanto la artista como el productor musical Sergio Andrade eran buscados por la policía por las acusaciones de secuestro, corrupción de menores y violación que pesaban en su contra.

Lo que se sabe sobre su muerte

Más de dos décadas después de su partida, Ana Dalay sigue siendo uno de los mayores misterios en la vida de Gloria Trevi, y es que, aunque la cantante asegura que su pequeña pudo haber muerto por un problema de reflujo, no hay ningún tipo de información que sustente esta teoría.

La propia Gloria, en diferentes ocasiones, ha asegurado que no sabe a ciencia cierta lo que pasó con Ana, pues una vez que el cuerpo de la pequeña fue descubierto sin vida, no tuvo la oportunidad de que se le realizara la autopsia correspondiente. “Sinceramente, yo creo que fue muerte de cuna, pero que yo lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no”, dijo hace algún tiempo a un programa español.

Muchas son las versiones que se han manejado respecto al lugar en el que descansa la niña. Se ha llegado a decir que fue sepultada o arrojada a un río en Brasil por Liliana Regueiro, una de las chicas del clan; incluso, que la habrían descuartizado por órdenes del productor. Lo cierto es que, hasta hoy, nada ha sido confirmado.