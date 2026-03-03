Trevi y Mary Boquitas se reencuentran

La ciudad de Los Ángeles fue, este fin de semana, testigo de una escena que parecía imposible. En el BMO Stadium, ante 28 mil personas, Gloria Trevi extendió la mano en plena interpretación de “En medio de la tempestad” y recibió a María Raquenel. El abrazo llegó sin estridencias, pero con el peso de una historia compartida. “Quiero que reciban con un aplauso muy fuerte a una de las voces más hermosas de México, mi amiga Raquenel”, dijo Trevi.

La respuesta del público fue inmediata. Entre ovaciones, Raquenel tomó el micrófono, con la voz entrecortada, y dejó claro el mensaje: “Gracias, ese es el amor que nosotras conocemos. ¡Viva el amor, viva la amistad y vivan ustedes! Ha sido un camino largo, pero el perdón y la amistad sí existen”.

El momento no fue casual. Ambas llevaban meses en diálogo privado, buscando reconciliarse. Cabe recordar que la relación entre Trevi y Raquenel Portillo se fracturó a inicios de los años 2000, tras el escándalo que rodeó al productor Sergio Andrade.

Ambas fueron detenidas y procesadas por delitos como rapto y corrupción de menores; aunque fueron absueltas en 2004, durante y después del proceso surgieron versiones encontradas. Gloria reconstruyó su carrera como víctima, mientras María fue más señalada por su matrimonio con el productor.

Tras el concierto, María confirmó que la reconciliación no fue improvisada. En entrevista con la comunicadora Jacqueline Martínez, “Chamonic”, reveló: “Estoy segura que vamos a hacer historia, porque hay una historia muy grande, muy fuerte… No solamente esto es una cosa histórica en el escenario, sino la historia de vida que ella y yo traemos juntas”.

Los críticos se cuestionan si este movimiento es el inicio de una gira conjunta o un proyecto que cuente su verdad definitiva.