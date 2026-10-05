Treviño niega haber golpeado a vestuarista

Mariana Treviño rechazó haber agredido a una vestuarista durante una función de Mentiras: All Stars en Los Ángeles, California, luego de que un video viral generara rumores sobre su despido del musical. “Yo jamás le faltaría al respeto a alguien del crew, jamás, como se me va a ocurrir levantarle la mano, ni ellos a nosotros”, declara la actriz ante medios.

El origen de la controversia fue un clip grabado durante el cambio de vestuario en escena, donde se observa a la intérprete de “Lupita” con dificultades para colocarse una peluca.

Viral

Una cuenta identificada como la “Tía Sandra” difundió el video y aseguró que el episodio había provocado la salida de Treviño del elenco, versión que tanto la actriz como el productor Gou desmienten.

En la grabación no se aprecia ningún contacto físico contra el personal de vestuario. El productor Gou fue el primero en salir a aclarar la situación: “Le estaban poniendo la peluca, se le cae la peluca y la avienta Mariana Treviño porque así es, y la gente pensó que le había dado un manotazo a la gente de vestuario”.

La versión circulante también afirmaba que la actriz Paola Gómez había sido convocada para cubrir funciones como consecuencia del supuesto conflicto. Ni Treviño ni Gou confirmaron esa sustitución como resultado del incidente.

La actriz coincide con la explicación del productor y atribuye la confusión a la dinámica habitual detrás del escenario. “Lo bueno es que Gou salió a desmentir que había un conflicto, porque no. Lo que pasa es que todo lo que pasa tras bambalinas pues la gente no lo ve, pero siempre es una corredera”, señala.

Treviño describe el incidente como un tropiezo logístico, no como una falta de respeto hacia el equipo técnico. El gesto de lanzar la peluca al suelo, captado en el video, derivó en una interpretación errónea que circuló en redes sociales sin que existiera contacto físico con ninguna integrante del equipo.

Problemas de visa redujeron el ensayo

La actriz explica que la gira internacional complicó la logística del cambio de vestuario que se realiza en pleno escenario. “Este cambio pasa en el escenario y, como habíamos dado función en otro país, no teníamos el equipo completo; esa es la verdad”, detalla.

Según Treviño, parte del equipo no pudo viajar a la función en el extranjero por trámites migratorios, lo que impidió repasar la coreografía del cambio con el grupo habitual. “No tuvimos tiempo para enseñar los cambios. Desgraciadamente, no nos salió; pedimos una disculpa”, reconoce ante los medios presentes.