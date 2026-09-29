Trilogía explorará la familia Skywalker

Lucasfilm ya estaría preparando la próxima trilogía, relacionada a la historia de Star Wars, la que, tentativamente, estaría a cargo del cineasta Jon Watts. La trama se centraría en las generaciones que conforman a los Skywalker.

El trascendido fue dado a conocer por Knight Edge Media y, al poco tiempo, comenzó a ser replicado por otros medios especializados en cine y es que, aun cuando Star Wars: Starfighter, que es la próxima cinta que estrenará la productora, sigue en proceso de postproducción, hay una nueva saga que estaría confeccionando.

Tres entregas

Se trataría de una trilogía pensada en el árbol genealógico de Luke Skeywalker y, por lo que se ha difundido, el guionista Simon Kinberg estaría trabajando en la historia desde 2024. En tanto, Jon Watts estaría sumándose al proyecto; aparentemente él se encargaría de dirigir las tres películas; Sin embargo mantienen los adverbios de duda y posibilidad, debido a que Lucasfilm ha evitado contestar a las especulaciones por lo que, hasta el momento, no hay nada confirmado.