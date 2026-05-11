Triplete musical para apertura del mundial

La FIFA ha decidido dejar atrás el formato de una única inauguración, para desplegar un ambicioso plan de ceremonias de apertura múltiples que celebrarán el inicio del torneo en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles de forma casi coordinada.

El 11 de junio, el Estadio Banorte hará historia al inaugurar su tercer Mundial. La FIFA ha preparado un espectáculo de 16 minutos y 30 segundos para el duelo entre México y Sudáfrica.

El cartel musical es un homenaje a la identidad local con Maná, Alejandro Fernández, Belinda y los ritmos tradicionales de Los Ángeles Azules.

El toque internacional y del equipo rival del Tri vendrá de la mano de la sudafricana Tyla, asegurando que el espíritu africano también esté presente en el arranque.

Mientras que el SoFi Stadium, de Los Ángeles, California, será el escenario del debut de la selección estadounidense frente a Paraguay. Ahí, la espectacularidad de Hollywood se hará presente con la participación de Katy Perry como la artista principal del show, el rapero Future, DJ Sanjoy; la paraguaya Marilina Bogado y Lisa integrante de Blackpink.

Simultáneamente, Toronto recibirá el duelo entre Canadá y Bosnia-Herzegovina con un cartel que celebra el orgullo canadiense con Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi.

Itinerante

La FIFA ha distribuido una valla de talento global que rotará o se dividirá entre las sedes, asegurando que cada rincón del mundial tenga sello de platino. Entre los nombres confirmados destacan: J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Vegedream. Así como una colaboración entre Jessie Reyez y Elyanna.

Para evitar retrasos en el inicio de los partidos, la FIFA ha solicitado a los aficionados ocupar sus asientos al menos 90 minutos antes del pitazo inicial.

Las ceremonias están diseñadas para ser dinámicas: mientras que la de México durará 16 minutos y medio, las de EU y Canadá están programadas para durar exactamente 13 minutos como dura el medio tiempo en el Super Bowl en los Estados Unidos.

La Copa del Mundo 2026 servirá como plataforma para las celebraciones del centenario de Estados Unidos. La administración de Donald Trump, a través de iniciativas como “Freedom 250”, ha instado al sector deportivo a alinearse con los festejos nacionales.