Tristán le responde a Yahir

Tristán, hijo de Yahir respondió a las recientes declaraciones de su papá sobre la relación que actualmente no hay entre ellos y el problema de adicciones que asegura el joven de 26 años, ya dejó atrás.

En una reciente entrevista con Isabel Lascurain, Yahir confiesa que él intentó sin éxito ayudar a su hijo Tristán para que dejara las drogas, lo internó en cinco lugares diferentes, el último de ellos en Tijuana durante tres años, sin embargo, dos semanas después recayó.

El cantante de 45 años confesó que su propio hijo fue quien les pidió a él y a su madre que lo dejaran en paz, que ya no quería que lo ayudaran, y desde entonces él ha visto por su vida, y aunque afirma que ya no tiene problemas de drogadicción, su aspecto indica lo contrario.

Desmiente a su padre

Mientras que Yahir consideró que su hijo aún no ha tocado fondo, Tristán afirma lo contrario. “¿Que yo no he tocado fondo?, para mí eso es una ofensa muy grande”, externó en entrevista con Ventaneando, donde contó que tuvo un problema serio con el crack hace seis años, droga que se produce disolviendo la cocaína en polvo en una mezcla de agua y amoníaco o bicarbonato de sodio.

“¿Que yo no he tocado fondo? Para mí eso es una ofensa muy grande”, señala.

Además, afirma que ha buscado a su padre, que lo ha llamado pero es Yahir quien no le ha contestado. Tristán, quien luce muy delgado y demacrado, dijo que actualmente hacer música es su droga, y aunque admitió que continúa bebiendo alcohol y fumando mariguana, las cosas no pasan de ahí.

“Con el tema de las adicciones estoy muy bien, veme la cara, cómo hablo; tomo, pisteo, lo acepto, y si me quiero fumar un porrito, lo voy a hacer”, expresó para el programa de TV Azteca.