Triunfa cupido en Sintonía de amor

¿Destino? ¿Magia? Meg Ryan y Tom Hanks, una pareja que desde su anterior filme (Joe contra el volcán) hizo clic en pantalla, recupera la fe y la esperanza por encontrar el amor como un acto del destino en Sintonía de amor.

Esta comedia romántica muestra la vulnerabilidad de los personajes y esa oportunidad de encontrar las “señales” para saber que esa es la persona correcta.

En la historia, Sam es un hombre que, tras quedar viudo, deja Chicago para recomenzar en Seattle al lado de Jonah, su pequeño hijo, quien es el detonante de lo que pasa con la vida de su padre y la suya a corto plazo. Una curiosidad de este filme es que crea un nexo directo entre los deseos de Navidad con el Día del Amor y la Amistad, pues el pequeño Jonah llama a una estación de radio en la víspera navideña para pedir como deseo que su papá encuentre una novia.

La bocina del teléfono pasa del hijo al padre en la transmisión al aire y durante la llamada Sam abre su corazón y su discurso cautiva a muchas mujeres, entre ellas la periodista Annie, quien atenta lo escucha en Baltimore.

Esta chica, aunque comprometida, siente una especie de atracción hacia ese hombre viudo del que solo conoce su voz. Recordemos que estamos hablando de hace 33 años, cuando los celulares y las redes sociales eran cosas solo de las cintas de ficción.

Es precisamente el tema de las distancias entre los personajes lo que hace interesante el estilo narrativo del filme, pues en la realidad el romance de la pareja se da a 3 mil millas y son solo unos cuantos minutos al final de la película los que el público puede verlos juntos, en eso radica el éxito de la historia, estrenada en 1993.