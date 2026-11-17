Viñeta desolación, dirigida por Francisco Terán Valencia, fue la cinta ganadora del concurso de cortometrajes de la primera edición del Festival Intercultural de Cine Malacate, que se llevó a cabo esta semana en distintas partes del estado de Chiapas.

De igual forma, las producciones La impronta, de Cecilia Monroy Cuevas, y Pequeños trazos de un gran viaje, de Cecilia Resado Suart, obtuvieron menciones honoríficas.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Jardín de las Damas del Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el domingo 15 de noviembre, a las 17:00 horas.

Sedes

El Festival Intercultural de Cine Malacate 2026 se desarrolló del 12 al 15 de noviembre en varios municipios del estado de Chiapas como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula, acercando el séptimo arte a la sociedad en general.

Jorge Vleeschower, codirector del encuentro, indicó que estas acciones nacieron de la pasión de Anette Diep, directora del festival, y de la entrega total de muchas otras personas, porque entendieron que Chiapas hace cine.

“Se hace cine desde los Altos, con la mirada de Ana Ts’uyeb y Xun Sero; se hace en la Escuela de Cine Documental; lo hacen en tsotsil y en tseltal; se hace inclusivo y comunitario, y aun así nos hacía falta algo. Hacía falta tener a Chiapas en la piel, porque solo así ese cine dejaría de viajar lejos para encontrar su propia pantalla y lo encontraría justo aquí, con su propia gente”, expresó.

Añadió que para la Fundación Siembra Arte, el desarrollo artístico y cultural nace desde la comunidad, “de sus sueños, pero también de sus carencias, y nuestro trabajo es sembrar con ella. Malacate es una de las muchas semillas que Chiapas necesita. Este será un proceso con aciertos y con tropiezos, pero será nuestro. Mientras ustedes sigan presentes, nosotros seguiremos sembrando. Hoy Chiapas teje su cine”.