Triunfal regreso de Julión Álvarez

La espera valió la pena. Julión Álvarez, el “Rey de la Taquilla”, dejó de lado aquel dicho que reza que nadie es profeta en su tierra, pues abarrotó el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna y le esperan dos fechas más en el Centro de Espectáculos de la Feria Chiapas.

El deseo de ver al intérprete chiapaneco que saltó a la fama junto con la banda sinaloense MS hizo que el público estuviera varias horas esperando su boleto completamente gratuito y después haciendo fila para poder ingresar al inmueble.

Las puertas se abrieron cerca de las 17:00 horas para que los espectadores que aguardaban desde temprana hora pudieran entrar.

Bienvenida

El concierto inició de manera espectacular, iluminando el cielo con juegos pirotécnicos, después de la participación de Ingrid Álvareza. Afuera aún había largas filas para entrar, pues se corrió el rumor de que estaban dejando ingresar a la zona de gradas sin boletos, lo que propició que más personas acudieran al estadio con la intención de ver al artista chiapaneco.

Para calentar motores, Julión comenzó con “Pongámonos de acuerdo”, para después agradecer al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por haber hecho posible esta presentación. “De corazón, mil gracias a todos ustedes, oigan, por tan bonita noche. Gracias por acompañarnos y por este recibimiento a todo el equipo de Julión Álvarez y su Norteño Banda. Hay muchos amigos a los que tenemos que saludar, me da mucho gusto poder cantar y poder regresar con todo nuestro repertorio y con la música que hemos grabado desde el 2007 hasta ahora”, expresó.

Asimismo, saludó a sus paisanos de La Concordia, Jaltenango, Villaflores, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Cintalapa y demás municipios de la entidad. Asimismo, resaltó el apoyo del gobernador de Chiapas, “por poder hacer posible regresar a nuestra casa”.

Una trayectoria llena de éxitos

Después de saludar, Julión brindó un repertorio de todos sus éxitos. El público se sabía cada una de las canciones del chiapaneco que saltó a la fama con la banda MS para después formar su propio proyecto y tocar los cuernos de la luna.

En el estadio se escucharon temas variados, desde los que invitaban a bailar como “Las mulas del moreno” y “La María”, hasta covers como “El parrandero”, “Como una novela”, “Cacerola” y “Conozco una reina”.

También ofreció canciones de desamor, entre estas “Dime”, “Eso sí me dolió”, “Como este cabrón”, “Me dejaste abrazado de un poste”, “Rey sin reina”, “Tu amigo nada más”, “¿Perdón por qué?”, “Más te recuerdo”, “Te hubieras ido antes”, hasta otras de amor como “Ojitos verdes”, “Y fue así”, “Tú lo tienes todo”, “Regalo de Dios” y “Mi mayor anhelo”.

Al interpretar algunos temas de Alfredo Olivas, como “El paciente” y “Con la novedad”, muchos pensaron que el sonorense aparecería en el escenario, pero esto no sucedió. No obstante, el chiapaneco regaló una noche inolvidable para todos los que tenían ansias de verlo cantar. Fueron en total cuatro horas en las que cumplió con lo prometido e hizo un repaso por su exitosa trayectoria.

Infortunados

Al correr el rumor de que estaban dejando ingresar sin boletos, una multitud se se apresuró a llegar al estadio, pero las puertas se cerraron cerca de las 22:00 horas, por lo que muchas personas se quedaron con las ganas de ver al artista. No obstante, la situación no mermó el ánimo y cada que se escuchaba un éxito se ponían a cantar cómo si estuvieran a escasos metros del escenario.