Tropiezos en el Supernova Génesis

La segunda edición de Supernova Génesis no solo dio de qué hablar por sus presentaciones, polémicas y momentos inesperados. Como ya es costumbre, los usuarios convirtieron los fallos técnicos, los chistes y discursos incómodos, así como las entradas al ring, las actuaciones musicales y los nocauts más cuestionados en material viral en redes sociales.

Durante la presentación musical de Carin León, se tuvieron algunos problemas técnicos sobre el escenario, donde el equipo de producción reprodujo canciones que no pertenecían al cantante.

Confusiones

Aunque no se subió al ring, Bárbara de Regil fue la protagonista de uno de los momentos más virales del Supernova: Génesis, el encuentro de boxeo amateur en el que famosos e influencers se enfrentaron.

Todo ocurrió durante la transmisión en vivo desde la Arena CDMX. La actriz y aunque arrancó confiada y con actitud, todo cambió cuando confundió a una de las leyendas del boxeo internacional con un ex-Beatle.

La edición 2026 de este show tuvo como invitado a Jimmy Lennon Jr., una de las voces más reconocidas dentro del pugilismo, pero Bárbara se confundió y lo presentó ante público con el nombre del fallecido cantautor británico. “Tenemos con ustedes a John Lennon”, dijo Bárbara ante el micrófono, provocando la confusión entre los asistentes. Pero el error no solo se quedó en el inmueble, en cuestión de segundos el clip ya se encontraba circulando las distintas plataformas sociales, lo que desató distintas reacciones por parte de los usuarios.

Aunque algunos defendieron a Bárbara asegurando que la confusión pudo ser causada por los nervios y las similitudes entre ambos nombres, otros más se lanzaron contra ella, desatando una fuerte ola de críticas y burlas. “Solo a ellos se les ocurre contratar a esta señora”. “Lo único que tiene que hacer y lo hace mal”. “¿No había alguien peor para conducir?”. “¿Cómo, los Beatles están peleando?”. “¡Milagro, lo revivió!”. “Fue un pequeño error”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Quién es Jimmy Lennon Jr.?

Para quienes no son fans del boxeo, Jimmy Lennon Jr. es considerado como una figura icónica dentro de este deporte gracias a su frase “It’s showtime”. Con una carrera de más de 40 años, es uno de los presentadores más respetados del ring.

Hijo de Jimmy Lennon Sr., ha trabajado en las peleas más importantes del box, incluyendo la de Floyd Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao y la de Julio César Chávez contra Greg Haugen en el entonces Estadio Azteca. Fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo por su destacada trayectoria.