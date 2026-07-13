Trudeau en promocional de Katy Perry

Acostumbrado a ser visto en actos oficiales y discursos públicos, pocos imaginaban que Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, también tenía una faceta de “bailarín”.

El político sorprendió con un cameo en el video promocional de “Watch it burn”, el nuevo tema de su novia, la cantante Katy Perry.

En el material, publicado en la cuenta de Instagram de la cantante, Perry interpreta el tema frente a la cámara. Después da pequeños saltos mientras mueve los brazos al ritmo pop de la canción.

Aunque varias personas cruzan la escena por delante y detrás de ella, fue Justin quien terminó por robarse las miradas. Justo antes de llegar al otro extremo del set, el político intercambia una mirada y una sonrisa cómplices con la artista.

Para la grabación, Trudeau vistió una playera verde con un pantalón del mismo tono, mientras que Perry lució un conjunto naranja con un short, calcetas blancas y un moño negro que sujetaba parte de su cabello en una media coleta.

Una relación de ensueño

Katy Perry y Justin Trudeau están cerca de cumplir un año desde que comenzaron las versiones sobre su romance. En su momento, la noticia generó comentarios porque surgió pocas semanas después de la ruptura de la cantante con Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de más de ocho años y tuvo a su hija Daisy.

La confirmación del noviazgo llegó cuando ambos fueron captados a bordo de un yate en Santa Bárbara, donde se besaron y terminaron por despejar las dudas sobre su vínculo sentimental. Aunque al principio mantuvieron un perfil bajo, poco a poco comenzaron a compartir algunos momentos de su vida juntos y a dejarse ver en eventos públicos.

Por ejemplo, en la inauguración del Mundial de Estados Unidos, en la que Perry fue el acto principal, Trudeau acompañó a la cantante en el backstage. Días antes había dado otro paso importante en su relación con su primera aparición conjunta en una alfombra roja, una práctica común entre las celebridades cuando un romance parece más consolidado.

La cita tuvo lugar el 8 de junio durante el Festival de Cine de Tribeca, donde ambos asistieron al estreno mundial del documental de la cantante, The Lifetimes Tour: live from Paris.