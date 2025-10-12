Truncan sueños de Fede Dorcaz

El cantante y compositor argentino Fede Dorcaz falleció a los 29 años de edad en la Ciudad de México. Fue el programa matutino Hoy el que confirmó la noticia y dio el pésame a la familia del artista que estaba “picando piedra” en México para triunfar. Además, estaba contemplado para formar parte de “Las estrellas bailan en Hoy”.

El programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, lamentó la noticia con un mensaje compartido en redes sociales; supuestamente Fede habría fallecido tras resistirse a un asalto mientras viajaba en su camioneta en Anillo Periférico, en la Ciudad de México.

Lamentan fallecimiento

“La familia de ‘Hoy’ lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en ‘Hoy’. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, expresaron.