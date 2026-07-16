“Tu falta de querer” suena con la MS

Aunque comenzó como un reto para Walo Silvas, cantante de la Banda MS, en el programa Juego de voces, ahora su interpretación del tema “Tu falta de querer” ya es el lanzamiento oficial de la agrupación para “la lloradera” y el sentimiento.

Así es, los sinaloenses escucharon las peticiones de sus fans y finalmente presentaron de manera oficial la versión del éxito desgarrador himno de desamor que inmortalizó la cantautora chilena Mon Laferte.

Demostrando su talento

Aunque varios de los éxitos de la MS están en voz de Alan Ramírez, esta vez, de forma natural los escuchas pidieron que Walo le imprimiera todo su sello al sencillo oficial, ese que dejó impactado hasta a sus colegas en el escenario de Juego de voces.

Es de recordar que Silvas cantó este tema en un duelo que fue decisivo para su equipo, Los Favoritos, y ahí cuando los fanáticos destacaron su voz y su impresionante habilidad para alcanzar notas muy altas, un reto considerable tratándose de una composición con estilo originalmente femenino.