“Tú ni en cuenta” rebasa el millón

Geovani Cabrera suma un nuevo logro a su trayectoria como compositor. A tan solo unos días de su estreno, “Tú ni en cuenta” ya rebasa 1 millón de reproducciones en plataformas digitales.

El tema, interpretado por Banda MS y Manuel Turizo, fue compuesto por Geovani Cabrera en colaboración con Iván Gámez y Máximo Franco, reuniendo el talento de tres compositores en una canción que ha logrado llegar a oyentes de distintos países gracias a la unión de dos importantes figuras de la música latina.

Con este nuevo hito, Geovani Cabrera suma un logro más a su trayectoria como compositor. Además de su faceta como autor y productor, es fundador de Compositor a Compositor Master Class, una iniciativa que reúne a profesionales de la industria musical para compartir herramientas, experiencias y conocimientos con las nuevas generaciones.

Éxitos

A lo largo de su carrera, sus canciones han sido interpretadas por figuras como Christian Nodal, Carin León, Alejandro Fernández, Yuridia, Grupo Firme, Banda MS, Fuerza Régida, Enigma Norteño y Alfredo Olivas, entre otros artistas, consolidando una trayectoria respaldada por colaboraciones con algunas de las voces más importantes de la música.

Entre las composiciones más destacadas de Geovani Cabrera se encuentran éxitos como “A través del vaso”, “Amé”, “Se me olvidó”, “Dile a tu orgullo”, “Qué tal si funciona”, “Piénsalo” y “El mundo es tuyo”, temas que forman parte del repertorio de algunos de los artistas más importantes de la industria.

Este nuevo logro se suma a una trayectoria en constante crecimiento para Geovani Cabrera, cuyo trabajo como compositor, productor y referentes para la nuevas generaciones continúa dejando huella dentro de la industria musical.