Tunden a Camil por hablar de los Aguilar

Jaime Camil no entiende por qué ha recibido tanto odio después de compartir un video en el que aparece conviviendo con los Aguilar y con Christian Nodal, así como una publicación en la que los felicita por su exitosa presentación en el Hollywood Bowl.

Camil posteó en sus redes una foto junto a Pepe Aguilar y Leonardo, a quienes les dedicó unas palabras ante el éxito de su concierto, Ángela Aguilar también estuvo incluida en el mensaje de Camil, a quien calificó como una artista con voz privilegiada, cálida y potente; selló su mensaje diciendo que la hija de Pepe tendrá una trascendencia como artista indeleble, atemporal e imparable.

“Qué orgullo ver a mi querido amigo @pepeaguilar_oficialy a sus hijos @leonardoaguilaroficial y Ángela triunfar en el icónico @hollywoodbowl. El talento y carisma de esta familia son ilimitados e indiscutibles, al igual que el legado de nuestra cultura que han compartido con el mundo. Y qué decir de @angela_aguilar_ Pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente. ¡Bravísimo! Su trascendencia como artista será indeleble, atemporal e imparable”, se lee.

Sorprendido

En una charla con Ricardo Casares, Jaime Camil se dijo muy sorprendido por el hate que recibió por felicitar a los Aguilar, y conocer a Christian Nodal. “Qué bárbaro, qué cosa, qué está pasando, qué locura”, dijo.

Camil aseguró que no estaba enterado de la polémica que rodea a Ángela desde hace un año, cuando destapó su romance con Nodal a pocos días de que el cantante hiciera pública su separación con la argentina Cazzu, con quien recién había tenido una hija. “No te puedo explicar el ‘hate’, yo no estoy enterado, me tengo que enterar, ¡el hate empezó a un nivel…!”, expresó.

Camil dijo que sin afán de quererse hacer el “interesante”, porque vive en Estados Unidos, aseguró que allá no llegan los programas de escándalos y de chismes, por lo que supuestamente él no sabía lo que estaba pasando con los Aguilar.

Ahora ya sabe que se trata de un escándalo fuerte y duro; sin embargo, remarcó que los aplausos que recibieron en el Hollywood Bowl fueron impresionantes.