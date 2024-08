Los fans de Belanova cumplieron su más grande sueño cuando, en octubre del 2022, la banda anunció su regreso a los escenarios tras más de seis años de ausencia.

La agrupación que cobró gran fama durante la primera década de los 2000 hizo su primera aparición en el festival Bésame Mucho de Texas, y desde entonces ha recorrido varios recintos de México y Estados Unidos, como el Palacio de los Deportes, el Vive Latino y el festival Pa’l Norte. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el grupo, y es que, recientemente su vocalista, Denisse Guerrero confesó que volver a la música no la tiene muy contenta.

Fue durante su llegada al aeropuerto de Monterrey, donde Guerrero fue abordada por la prensa y ante los cuestionamientos sobre el futuro de la banda, la cantante dejó claro que no existe ningún plan, por lo menos no juntos. “Con Belanova definitivamente no. La verdad es que cada quien está haciendo cosas por su lado. No estoy diciendo que nunca en la vida Belanova vuelva a hacer algo, pero por el momento no”, dijo.

Pero eso no fue todo, Denisse también enfatizó que su regreso a la música no estaba contemplado, pero decidieron cumplir los deseos de sus fans. “Yo estaba muy bien sin hacer música, no tenía ganas. Básicamente, esto es porque la gente lo estaba pidiendo y porque estoy agradecida”, agregó.

El video de sus declaraciones ya se ha hecho viral en diferentes plataformas digitales y los usuarios no los están tomando nada bien; incluso, ya le ha llovido una serie de fuertes críticas donde lamentan su actitud y le piden que ya no les haga más favores.

“Amo la música de Belanova, pero no me cae nada bien Denisse”. “Pero qué le pasa”. “No soporta la música, anda ahí por hambre”. “¿O sea que nos está haciendo un favor?”. “Ya me está dando hueva ir a sus conciertos”. “¡Qué agradecida!, ¡qué humildad! Voy a comprar un boleto ahora mismo”. “Se ve que es bien buena onda y carismática”. “Alguien se me acaba de caer”. “O sea, básicamente la obligamos”. “Órale, pues gracias por el favor”. “Uy, pues perdón”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Anteriormente, Guerrero había confesado que si decidió alejarse de la industria musical fue por problemas de salud mental, ya que desarrollo ansiedad y depresión cuando la banda se encontraba en lo más alto de su carrera.