Tunden a fotógrafo por recrear pintura

El nombre de Henry Jiménez se ha convertido en tendencia. Y es que el fotógrafo mexicano, quien se volvió popular por capturar en las calles a algunas modelos e influencers, ha sido duramente criticado luego de haber recreado una pintura del artista plástico Fabián Cháirez.

A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido compartió una sesión de fotos que tuvo, donde se le puede ver portando un sombrero color rosa, así como una cinta con los colores de la bandera de México alrededor de su cuerpo que se encontraba totalmente desnudo, mientras montaba a caballo. Con estas fotografías, Henry quiso hacer alusión a la pintura La Revolución de Cháirez, la cual fue expuesta en Bellas Artes y causó polémica en 2019. “¡Soy un prieto!, ¡maricón! y orgullosamente mexicano”, escribió el influencer en el pie de foto.

Aunado a esto compartió un video donde se aprecia el proceso que se llevó a cabo para capturar dichas imágenes. “Tuve que recrear mi pintura favorita de @fabian_chairez ‘La Revolución’, algunos la van a odiar y a otros les va a encantar, pero como orgulloso marica mexicano, ¡me encanta! Viva, viva Zapata y la que revolucione”, expresó.

Luego de que compartió las fotografías en sus redes sociales, varios usuarios se lanzaron en su contra, pues mencionaron que aunque como fotógrafo sea bueno, esta vez sí se pasó, ya que según esto le faltó al respeto a la cultura mexicana y sobre todo a un personaje importante como Emiliano Zapata, como lo hizo el pintor en 2019.

“Respeto profundamente la comunidad y no estoy en contra tampoco, pero siento que en cierta forma esta vez si es falta de respeto a la revolución, lo charro, la bandera mexicana…”. “Siempre me habían gustado sus fotos pero hoy sí se pasó de riata”. “Piden respeto y no respetan”. “No soy mexicano, pero a esto no lo veo artístico, parece alguien resentido tratando de llamar la atención, pues lo consiguió”, se lee entre los comentarios.