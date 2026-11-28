La presencia del actor canadiense Keanu Reeves en una sucursal de Librerías Gandhi, ubicada al sur de la Ciudad de México, desató una ola de reclamos en plataformas digitales durante esta semana.

De acuerdo con las publicaciones difundidas por la propia cadena de librerías en sus cuentas oficiales, el protagonista de producciones cinematográficas como Matrix y John Wick acudió de manera inesperada al establecimiento para convivir brevemente y firmar ejemplares de su novela El libro de otro lugar.

Sin embargo, la falta de convocatoria previa provocó que miles de seguidores y clientes habituales manifestaran su molestia al enterarse del encuentro una vez que este había concluido.

En los materiales audiovisuales y fotografías compartidos en las cuentas oficiales de Librerías Gandhi, se observa al actor recorriendo con tranquilidad la planta alta del recinto, saludando al personal y sentado frente a una mesa para autografiar diversos ejemplares sin aglomeraciones alrededor. La cadena detalló que el histrión dejó copias firmadas disponibles para el público con existencias limitadas en su sucursal Mauricio Achar.

Reacciones

Tras darse a conocer la noticia, los usuarios inundaron la sección de comentarios para cuestionar la organización del evento y señalar que la dinámica pareció dirigida exclusivamente a creadores de contenido. Entre las reacciones, diversos internautas lamentaron la ausencia de difusión; mientras usuarios escribían: “Se ve muy de nicho el evento, es una lástima que no tomen en cuenta a los que dejan el dinero: los fans y los lectores”, otros coincidieron en señalar que asistieron únicamente invitados seleccionados y que resultó lamentable no avisar a los seguidores.

Gira

La visita del artista a la capital mexicana formó parte de su agenda musical en el país, ya que el pasado miércoles 25 de noviembre se presentó como bajista junto a su banda de rock alternativo Dogstar en el estadio Fray Nano, agrupación que funge como invitada en el espectáculo encabezado por A Perfect Circle.

Varios seguidores apuntaron en redes sociales que la estancia del músico en la ciudad era pública, por lo que consideraron que existían condiciones para organizar una convivencia abierta.

Respecto a El libro de otro lugar (publicado originalmente en inglés en 2024 y editado en español por Océano Gran Travesía), es una novela de ciencia ficción escrita por Keanu Reeves en coautoría con el escritor británico China Miéville.