Tunden a Mariana Ochoa en redes

Mariana Ochoa, integrante de OV7, protagonizó un momento viral en redes sociales al aparecer en un video subiendo unas escaleras aún mojadas por el trabajo de limpieza de una empleada, justo cuando anunciaba su participación en un evento para reconocer a cien mujeres líderes.

La escena, ampliamente difundida a través de la plataforma X y Tiktok, generó una intensa ola de críticas y comentarios. Las imágenes compartidas originalmente por Alejandro Rubí (malexrubi) en Tiktok muestran a Mariana Ochoa con un llamativo traje plateado, ascendiendo por escalones recién trapeados. Ante la cámara, Ochoa declara: “Van a hacer un evento de las cien mujeres líderes, les van a dar un reconocimiento. Estoy muy emocionada”.

Mientras la famosa expresa su entusiasmo, en el mismo cuadro se distingue claramente a una persona que hace labores de limpieza en las mismas escaleras. La atención no solo se centró en el mensaje de la cantante, sino en la reacción de la mujer, quien continúa su trabajo mientras Ochoa pasa a su lado sin detenerse.

Comentarios

Usuarios de X viralizaron el video y cuestionaron la actitud de la cantante. Entre los mensajes más compartidos destacan críticas sobre la falta de empatía y el contraste entre el reconocimiento a mujeres líderes y la invisibilización de quienes realizan tareas de limpieza. “Qué irónico que hable sobre recibir un reconocimiento como mujer mientras pisotea el trabajo de una de las mujeres que por lo general son ignoradas”, señaló un internauta. Otro mensaje popular señalaba: “Los artistas viven en una realidad megadistorsionada y egoísta. El trabajo de la señora también es valioso”.

El gesto facial de la empleada tampoco pasó desapercibido, pues varios internautas resaltaron su expresión ante la situación. “La cara de la señora. La Ochoa es todo un personaje”, fue uno de los comentarios que resumió el sentir de muchos.