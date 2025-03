Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, generó controversia al minimizar los hallazgos de cientos de zapatos y ropa en un presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Durante una transmisión en vivo, el legislador puso en duda la relación de estos objetos con personas desaparecidas, sugiriendo que todo era una “presunción” sin pruebas concretas. Sus declaraciones desataron una ola de críticas en redes sociales, donde figuras como el empresario Ricardo Salinas Pliego y el comunicador Chumel Torres expresaron su rechazo ante la postura del senador.

Las palabras de Noroña se viralizaron rápidamente en la red social X, generando indignación entre los usuarios. En particular, Ricardo Salinas Pliego publicó un tuit en el que ironizó sobre la actitud del legislador y lo acusó de minimizar una de las tragedias más graves en la historia reciente de México. “Dice Perroña que los jóvenes incinerados en los #CamposDeExterminio de la 4T ni llevaban tenis, y que si tienen pruebas que las presenten, porque esos 400 pares de tenis no eran de jóvenes desaparecidos, que además, al pueblo ni le importa, que no es de interés nacional”, publicó Salinas Pliego.

Chumel Torres, conocido por su estilo directo, escribió un tuit corto pero contundente: “Gusanazo miserable”. Esta publicación también despertó una ola de comentarios en apoyo a la postura del influencer, con usuarios que calificaron a Noroña de insensible y desconectado de la realidad del país.