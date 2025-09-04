Turistea en Puebla y nadie lo reconoce

Alejandro Sanz ya está en México, listo para emprender una gira de 24 conciertos. ¿Su primera parada?, Puebla, ciudad en la que se paseó a principios de semana, sin embargo, nadie se percató de la presencia del cantante español, a pesar de que caminó por las calles como si de otro transeúnte se tratara.

El ¿Y Ahora Qué? Tour ya llegó a nuestro país, se trata de la más reciente gira del español que, este 2025, regresó a la música con un álbum a través del que buscaba sanar sus heridas, con temas como "Hoy no me siento bien" que, en la actualidad, rebasa las 25 millones de reproducciones.

La aceptación de la nueva música de Sanz ha sido tal que, al poco tiempo, anunció que regresaría a nuestro país con una gira con la que recorrería gran parte de la república mexicana.

Visita

A propósito de su arribo, el cantante compartió que, como parte de su llegada, aprovechó para dar un paseo por la Plazuela del Tomo, ubicada en el Centro Histórico del estado.

Ahí, se encuentra el Barrio del Artista, un bazar en donde creadores, que se desempeñan en distintas disciplinas, ofrecen parte de su arte a turistas y también a sus paisanos.

Si bien, Alejandro caminó por las calles, y hasta posó frente al Templo de San Cristóbal, característico por su campanario y su estructura colonial, la presencia del intérprete de "Pisando fuerte" pasó desapercibida, como mostró en sus redes sociales.

Sanz también mostró su entusiasmo por pisar tierras mexicanas e hizo la cuenta regresiva para reunirse con sus fans.