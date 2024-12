El director Rigoberto Castañeda estaba interesado en hacer una película de terror que estuviera arraigada a la cultura popular mexicana y sintió que la leyenda de “La Planchada”, aquella enfermera a la que apodaban así debido a estar siempre bien planchada, almidonada y que deambulaba por las noches en los hospitales, era la mejor opción para su siguiente cinta que lleva por nombre Turno nocturno.

“Una intención que siempre he tenido en mi carrera es traer leyendas, historias, mitos, monstruos o entidades mexicanas a la pantalla grande. Es uno de mis objetivos principales y el seleccionar esta no fue algo sencillo, pues hago muchas cosas, muchas historias a la par, pero esta me saltó a la cabeza sobre todo por lo iconográfico del fantasma porque es algo que, por ejemplo, en otras cinematografías, sobre todo en la americana, es muy fácil reconocer a sus personajes. Si yo digo Freddy Krueger, inmediatamente te imaginas el suéter a rayas y el guante con garfios y en México no tenemos ese personaje iconográfico”, contó Castañeda.

Personaje

“Cuando te describen ese personaje, cuando te ponen esas imágenes en la cabeza, cuando te describen al fantasma, que es una mujer con vestido en forma de A, perfectamente almidonado, planchadito, pues te lleva a una imagen muy específica a la cabeza. Me gustó mucho eso, mucho lo iconográfico y lo fácil de entender a nivel visual. Además, ya haciendo la investigación, me gustó mucho el universo de la enfermería que está tan poco representado en la cinematografía nacional”, detalló el director.

Protagonizada por Paulina Gaitán, Patricia Reyes Spíndola, Iazua Larios, Fernanda Echevarría, Azul Guaita, Enoc Leaño y Tony Dalton, Turno nocturno llega a la cartelera comercial. Curiosamente aunque se les hizo una historia muy atractiva para llevar a la pantalla grande, la gran mayoría del elenco desconocía la historia de “La Planchada” y solo Reyes Spíndola sabía de su existencia

“Yo la conocía de toda la vida, pero yo soy muy mayor, mucho mayor que todos. Yo la conocía de toda la vida, había gente que te la platicaba y enfermeras, amigos. Era una historia para mí muy conocida, no con el trato que le dio el señor director, pues para mí ‘La Planchada’ siempre había sido un espíritu bueno, que consolaba, y de repente me apareció esta ‘Planchada’”, relató Reyes Spíndola.

La historia

Ambientada en la década de los 70, Turno nocturno se centra en la historia de Rebeca (Gaitán), una joven muy reservada y por momentos con actitudes extrañas, que comienza a laborar en el turno de la noche en un hospital.

Dedicada exclusivamente a su trabajo, Rebeca comienza a percibir cosas extrañas en los pasillos del nosocomio y mientras trata de descifrar lo que realmente está pasando, se empiezan a develar una serie de situaciones tormentosas alrededor de su vida. Para poder darle vida a la enfermera Eulalia Estrada, “La Planchada”, la actriz Fernanda Echeverría se sometió a un proceso de vestuario y maquillaje para poder rodar sus secuencias.

“Hubo varias escenas complejas de Fernanda en el sentido del vestuario. Por ejemplo, tenía una estructura debajo de la tela que se llama miriñaque y se empleaban cuatro personas para poderla vestir en 20 minutos y luego no podía sentarse, no podía caminar normalmente, era todo un tema, mientras que de maquillaje se echaba como dos horas”, contó Castañeda.

Exhibición

Con respecto al camino que está tomando el género del terror en México, el también director de KM 31 se mostró positivo ante el panorama, pero preocupado en cuanto al tiempo de exhibición.

“El único problema que tenemos es que el espectador no las está encontrando en los cines, llegan a estar pocas semanas, nos dan pocos fines de semana, hay demasiada competencia, hay una sobreoferta del cine nacional y entonces nos cuesta mucho trabajo llegar al espectador”, relató Castañeda.