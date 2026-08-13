Tus dos muertos llegará al cine

Casi una década después de su publicación, la novela Tus dos muertos, de Jorge Alberto Gudiño, brinca al cine con una película protagonizada por Gerardo Trejoluna y que llegará a salas el próximo 20 de agosto.

La historia sigue a un policía caído en desgracia que investiga la desaparición del hijo de un diputado, pero mientras avanza irá descubriendo cosas turbias.

La versión fílmica recae en el cineasta Daniel Castro Zimbrón y la compañía Varios Lobos, con un reparto que incluye a Brontis Jodorowsky como el antagónico. “Uno de los productores trajo la historia, porque además el autor había sido su maestro en la universidad y querían hacerla película. Esto fue en 2017 y empezamos a ver opciones, aplicamos a fondos públicos y luego no podíamos filmar por la pandemia así que lo hicimos hasta 2022”, recuerda Víctor Leycegui, productor del filme.

Sin fondos

Fue una cinta de mucho batallar, porque llegó un momento en que se acabó el dinero y por fortuna entró la compañía española La Claqueta, que permitió hacer toda la posproducción en el país europeo. “Fue una peli que pudo quedarse enlatada fácilmente porque fue caro, pero por fin ya va a salir”, añade el también productor de la multigalardonada No nos moverán.

Tus dos muertos es una de las primeras películas mexicanas en salir luego del verano poblado de Blockbuster como Toy story 5 y la más reciente entrega de Spider-Man. “Había hecho otras dos películas que eran de alguna forma íntimas, de mucha soledad, personajes aislados, en el bosque o en el desierto y sus propios mundos mentales”, comenta Castro Zimbrón, el director. “Me permitió jugar a otra cosa, a construir desde otro lugar, yo hacía películas ya todo en story board y ahora me arriesgué a no hacer eso”.

En Tus dos muertos también actúan Myriam Bravo, Juan Daniel García Treviño y Roberto Sosa.