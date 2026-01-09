Twenty One Pilots llegará a los cines

Twenty One Pilots lo ha hecho oficial. El concierto que ofreció en el estadio GNP Seguros, en febrero del año pasado, llegará a los cines pues, como el mismo dúo ha descrito, se trata del show más grande de su carrera, en el que estuvieron presentes, alrededor de 65 mil fanáticos.

Aún antes de que Tyler Joseph y Josh Dun subieran al escenario del GNP Seguros, ya sabían que su tocada en la Ciudad de México marcaría un hito en su carrera pues, nunca, los músicos, provenientes de Ohio se habían enfrentado a una multitud como la que la capital estaba por ofrecerles.

Si bien los seguidores de la banda sabían que el show sería grabado en su totalidad, en ese momento, los deseos de sus fans, de que este fuera lanzado oficialmente, no pasaban de ser eso; solo deseos, pues Tyler y Josh guardaron muy bien el secreto.

De hecho, los fans de Twenty One Pilots se llevaron una sorpresa aún mayor cuando supieron que, el concierto en nuestro país no sería condesando en un video, donde se mostraran los mejores momentos del evento, sino que tendría su propia película, titulada More than we ever imagined. Live in Mexico City, la cual se estrenará el próximo mes.

La primera vez

Con la frase “nunca hemos capturado un show como este”, los músicos dieron a conocer que el concierto será proyectado en los cines el 26 de febrero, lo que causó la emoción de sus fans, especialmente, de los mexicanos que, aún recuerdan ese encuentro con la banda, como emblemático.

En la víspera de que Twenty One Pilots se presentara en CDMX, como parte de su gira The Clancy World Tour, hubo fans —miles de ellos— que acamparon afuera del estadio GNP hasta con tres días de anticipación, otros desde una noche antes.

Algunos que asistieron al show describieron la experiencia hipnótica, no solo por la destreza con que Tyler y Josh ejecutan sus instrumentos, o por su forma tan particular de interactuar con el público, sino por el propio halo de unidad que crearon las y los presentes que, no pasaron de vitorear, corear y ovacionar a la banda.