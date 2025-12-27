Tylor Chase ingresaría a rehabilitación

La exposición que ha tenido Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, y protagonista de El manual de supervivencia de Ned, finalmente parece dar frutos, ya que estaría por ingresar a un centro de rehabilitación tras haber estado en el hospital y vivir un momento de riesgo cuando Daniel Curtis Lee trató de salvarlo de su situación de calle. Tylor Chase, de 36 años, diagnosticado hace una década con esquizofrenia y trastorno bipolar, lleva varios meses viviendo en las calles de California, pero su caso se viralizó cuando videos de él con aspecto deteriorado, ropa sucia y desgastada, y aparentemente bajo el influjo de sustancias, se subieron a la plataforma de Tiktok.

El intérprete de Martin Qwerly recibió ayuda de su excompañero, el actor Daniel Curtis Lee, quien lo llevó a un hotel para resguardarlo en vísperas de Navidad, y aunque todo parecía ir bien, la situación no resultó como se pensaba. Jacob Harris, propietario de Shipwreck Barbershop en Riverside, California, quien ha sido un gran defensor de Tylor, le contó al mismo medio que lo visitó durante tres horas el día de Navidad, una visita que él llama un “punto de inflexión”. “Tenía que hacer algo. Finalmente encontré un centro de crisis que vino a realizar una evaluación in situ”, señaló.

Jacob explica que el centro de crisis evaluó a Tylor y que los trabajadores decidieron que necesitaba atención médica en un hospital del área de Riverside. Joseph Méndez Jr., el padre de Tylor, confesó que como familia han intentado, sin éxito, ayudar a su hijo para que deje de vivir en las calles y se rehabilite.