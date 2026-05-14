U2 halla la calle de los sueños

Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se convirtieron en el escenario del nuevo disco de U2. Amante de la cultura mexicana, la banda irlandesa fue captada en la Plaza de Santo Domingo grabando lo que será su próximo videoclip.

Fans emocionados

Bono y compañía aparecieron de sorpresa en el techo de un autobús, tocando frente a decenas de fans que se reunieron en la zona. La grabación forma parte de “The streets of dreams” o “La calle de los sueños”, un proyecto ligado a su próximo álbum y que además estaría relacionado con la Street Child World Cup 2026 que patrocinan.

La grabación se hizo en calles cercanas a República de Brasil y República de Colombia, donde desde horas antes comenzaron a instalarse vallas, equipo técnico y un autobús.