U2 regresa a México en febrero

U2 volverá a México en febrero de 2027 para reencontrarse con sus seguidores con dos conciertos en el estadio GNP, un regreso que llega después de una visita muy especial en mayo pasado, cuando Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. recorrieron la capital para filmar videos musicales.

La agrupación ofrecerá sus presentaciones los días 23 y 26 de febrero como parte de la gira The Greatest Show On Earth World Tour, con Beck como invitado especial. El tour acompañará el lanzamiento de Carnaval de Luz, su próximo álbum de estudio, previsto para el 13 de noviembre de este año.

Locaciones

La relación con México se fortaleció durante aquella visita, cuando los músicos sorprendieron a sus fanáticos al aparecer en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, para grabar “Street of dreams”.

Sobre el techo de un autobús escolar, cubierto de grafitis por el artista mexicano Chavis Mármol, los integrantes tocaron frente a decenas de seguidores que fueron convocados para participar en la filmación. La visita también tuvo como escenario el emblemático Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero, donde U2 grabó el videoclip de “Silencio”, otro de los temas de su nueva etapa musical.

Ahora, el cuarteto regresará para llevar su espectáculo al estadio GNP y reencontrarse con un público que ha esperado casi una década desde sus últimas presentaciones en el país, en 2017, durante la gira conmemorativa del álbum The Joshua Tree.

La preventa Banamex está anunciada para el 21 de octubre, mientras que la venta general comenzará el 23 de octubre. La expectativa apunta tanto al regreso de sus clásicos, como a la posibilidad de escuchar en vivo material de su nuevo disco.