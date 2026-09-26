U2 regresa con nuevo disco y colaboraciones

U2 publicará el 13 de noviembre Carnaval de luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material nuevo en nueve años de la banda irlandesa, que incluirá una colaboración con la artista española Rosalía y la recién fallecida Dolly Parton, anunció la discográfica Island Records.

El lanzamiento de este nuevo trabajo coincide con una especial efeméride: este 25 de noviembre se cumplen 50 años desde que su batería, Larry Mullen Jr., colocó en el tablón de anuncios de su escuela de Dublín una nota en la que buscaba músicos para formar una banda, el germen del grupo que posteriormente se ha convertido en una de las formaciones más conocidas del rock.

Trayectoria

Cinco décadas después, con 170 millones de discos vendidos y 22 premios Grammy a sus espaldas, U2 regresa con un trabajo de 12 canciones producido por Jacknife Lee y concebido durante un periodo especialmente prolífico para la banda, que a lo largo de 2026 habrá publicado un total de 24 temas nuevos.

El álbum explora, según la discográfica, temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la resistencia frente a fuerzas oscuras. La conexión entre los tres lanzamientos aparece en el dueto “Torn”, último tema del nuevo álbum. Se trata de una colaboración entre Bono y Dolly Parton, en la que se considera como “la última grabación vocal” de la artista fallecida en agosto.