U2 tendrá cuarta fecha en México

Luego de agotar las entradas para sus tres primeras fechas en la Ciudad de México, U2 anunció un cuarto concierto como parte de su gira The Greatest Show on Earth World Tour.

La noticia se dio a conocer este viernes 23 de octubre a través de las redes sociales de Ocesa. La promotora informó que esta será la última oportunidad para ver a la agrupación irlandesa en el país, luego de nueve años de ausencia en los escenarios mexicanos.

Los irlandeses promocionarán su álbum Carnaval de Luz e iniciará su gira en México en 2027, con conciertos en el estadio GNP Seguros. Posteriormente, viajará a Brasil para presentarse el 10 y 12 de marzo en São Paulo, y después llegará a Buenos Aires, Argentina.

Cuándo y dónde

U2 se presentará nuevamente en el estadio GNP Seguros el 2 de marzo de 2027. La preventa Banamex para esta fecha comenzará el 27 de octubre a partir de las 10:00 horas. Los tarjetahabientes tendrán la posibilidad de adquirir sus entradas a tres y seis meses sin intereses.