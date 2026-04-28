Ubú rey, una obra muy actual

Cuando el director Mario Espinosa (Ciudad de México, 1958) fue invitado por Teatro UNAM a participar en el Carro de Comedias, eligió presentar Ubú rey, de Alfred Jarry, por la vigencia de la obra. “Sigue hablándole al mundo contemporáneo, lamentablemente”, afirma Espinosa, en entrevista. La historia de Ubú es la de un gobernante tiránico, grotesco y absurdo.

Aunque el contexto ha cambiado, es imposible ver el montaje sin pensar en la actualidad, continúa Espinosa: no es que los gobernantes fueran mejores en esa época (Ubú... se estrenó en 1896), sino que enmascaraban su esencia retorcida. Entonces, dice, la farsa de Ubú fue contra la Iglesia y escandalizó al mundo pequeñoburgués. “Ahora estamos en una época donde andan sin máscara. Vivimos en un mundo que hace ostentación del cinismo. Eso le da otra lectura porque, en cierto sentido, no está desenmascarando. Revela algo, pero no lo hace porque ese algo esté necesariamente tapado. Al contrario, está tan a la vista que de pronto no se ve”, señala.

Cuestionamiento

Más allá de la impresión de la obra sobre el espectador, el desagrado y la crítica, subyace una idea. “¿Que hay de Ubú en una sociedad que se permite esos contextos y esos líderes?”, se pregunta el director, y enfatiza: la sociedad posee algo de Ubú, los momentos que cruzan los límites de lo humanamente aceptable también son ubuescos. “De alguna manera la realidad se anda peleando por superar a la ficción. Nosotros jugamos con eso en el montaje. No tenía caso hacer que se pareciera a un personaje en particular porque el mundo de Ubú es el mundo contemporáneo: pocos ideales, mucho descaro, mucha desmesura. Ese es el mundo con el que jugamos”, considera.

Espinosa recuerda las comparaciones entre Ubú y Trump, y menciona que en el elenco hay actores de escuelas de teatro de Morelos, de la Universidad Veracruzana, de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) y la UNAM. La escenografía y vestuario son de Mauricio Ascencio; trabajo de movimiento, Marcela Aguilar; música original, Cristóbal Maryán; adaptación, Maribel Carrasco, y asistencia, Marina Vera.