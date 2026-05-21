Ulises triunfa con negocio de barbacoa

Ulises de la Torre celebra que su negocio de barbacoa de picaña esté siendo todo un éxito y agradece que su hermano, el conductor Arath de la Torre, le haya lanzando buenos comentarios; no descartó que el acercamiento entre ellos se dé pronto.

Ulises, quien estuvo durante 14 años en el programa Expreso de la mañana, emprendió hace unos meses, y con éxito, este negocio de comida. En entrevista, durante la alfombra de la obra No te vayas sin decir adiós, dijo que el negocio va creciendo con nuevos platillos a base de barbacoa de picaña; animó a la gente a emprender con comida y confesó que en este camino no queda tiempo de ocio.

Ulises agradeció las palabras de su hermano Arath con respecto a su emprendimiento de tacos, cuando el conductor de Hoy fue cuestionado al respecto, elogió a su hermano, a su esfuerzo y a trabajar por un sueño que dijo, tenía desde hace tiempo. “La sangre es la sangre y la reacción de mi hermano es justa, es de cariño y es de sangre, es de hermanos”, expresó.

Destacó que tanto él como Arath fueron educados con principios y valores sólidos; saben que cualquier esfuerzo legal es digno, y puntualizó que como tal no hubo una confrontación con su hermano, por lo que se mostró que con el tiempo la relación entre ellos pueda mejorar. “Nunca hubo un enfrentamiento, un confrontamiento, claro que el tiempo hablará y vamos a dejar que las cosas sucedan, ¿no?”, dijo esperanzado.

Al ser cuestionado sobre si está cerrado a reconciliarse con su hermano Arath, explicó por qué está abierto a esa posibilidad. “Obvio no, es familia, y el corazón, y los brazos y la mente siempre están abiertas a seguir adelante, gracias a Dios cada día abrimos los ojos y respiramos”, expresó.

Alejados

Tanto Arath de la Torre como Ulises de la Torre han señalado que el distanciamiento entre ambos se dio de manera paulatina, como resultado de distintas tensiones tanto en el plano personal como profesional, aunque han dejado claro que entre ellos sigue existiendo respeto.

Entre los elementos que habrían contribuido a la fractura de la relación destaca el tema de los celos profesionales. Según ha contado Arath, durante la etapa en la que compartieron proyectos como La Parodia, comenzaron a surgir diferencias relacionadas con la proyección y los personajes que cada uno interpretaba.

De acuerdo con su relato, estas situaciones generaron ciertos roces que, con el paso del tiempo, fueron afectando el vínculo entre ellos.