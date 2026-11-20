“Jonathan Kaleb, perdóname hijo, te sigo buscando”. “Cristian Emanuel Rivera Sedeño, hijo, te amo, sabes que eres lo mejor de mi vida”. “Te sigo buscando, hasta encontrarte, mi flaquita chula”. “Por ti voy a ir a donde sea, te voy a encontrar”. “Si te fallé como madre te pido que me perdones, nunca pensé que la vida me pusiera esta dura prueba de ver cómo te llevaban, hasta encontrarte”, dicen voces de madres buscadoras en la obscuridad del teatro Metropólitan.

Una luz se encendió para mostrar a Marina de Tavira quien explicó que a la entrada del “Concierto por un abrazo”, se entregó una tela blanca e hilo verde a los asistentes, para que borden el nombre de un desaparecido con el color de la vida y la esperanza. Entre una iluminación roja la guitarra rosa de Vivir Quintana resaltaba ella inició su participación con “Solo le pido a Dios”, mientras en las pantallas se presentaban fotografías de carteles de búsqueda y manifestaciones exigiendo justicia.

Grito de justicia

“Por todas las madres buscadoras, porque la resistencia no se enseña, la resistencia se acompaña”, dijo, lo que fue respondido con consignas como: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

“En esta noche llena de amor y de alegría, porque también la alegría es una resistencia y no la han querido quitar, pero no van a poder con eso. Y quiero invitar a unas amigas, a unas compañeras muy especiales para mi camino y también para el de muchas mujeres y muchos hombres de México, de Latinoamérica y el mundo con ustedes el Palomar”, señaló antes de “Canción sin miedo”.

Tras este tema, Diego Luna saludó detrás del escenario para explicar cómo los pueblos zapatistas lo convocaron a él, Marina de Tavira y otras personalidades para apoyar a las madres buscadoras.

Ellos de inmediato pensaron en realizar un concierto como el que los estudiantes hicieron tras el levantamiento del EZLN, celebrando que a este show asistieron más de 3 mil personas que le mandan un claro mensaje a aquellos que buscan a alguien: ¡no están solos!