Un amigo como tú, de Andrea Schomburg y Barbara Röttgen, es un cuento infantil sobre la amistad, la diversidad y la aceptación de las diferencias

La historia presenta a Ardilla y Pájaro, dos animales muy diferentes: Ardilla salta, trepa y come frutos secos, mientras que Pájaro vuela, canta y come gusanos. A pesar de sus diferencias, descubren que tienen cosas en común, comparten experiencias y terminan convirtiéndose en grandes amigos.

Es un libro pensado especialmente para niños pequeños, aproximadamente a partir de 4 años, y tiene 32 páginas.

¿Cuál es la enseñanza?

El cuento transmite que ser diferentes no impide tener una bonita amistad. Debemos respetar y aceptar a los demás tal como son. Es importante compartir, convivir y probar cosas nuevas. Las diferencias pueden enriquecer nuestras relaciones. La amistad se construye mediante la empatía, la tolerancia y el cariño.