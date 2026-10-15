﻿﻿
SÍGUENOS
GenteSuplementos

Un amigo como tú

Octubre 15 del 2026
Un amigo como tú

La literatura infantil encuentra en la amistad uno de sus temas más importantes. En esa línea se sitúa Un amigo como tú, un libro escrito por Andrea Schomburg e ilustrado por Barbara Röttgen, que aborda de manera cercana y accesible la importancia de aceptar las diferencias y reconocer las cualidades de los demás.

A través de una historia dirigida a los primeros lectores, la obra presenta la amistad como un vínculo que se construye mediante la convivencia, la confianza y el descubrimiento mutuo. El relato invita a los niños a comprender que no es necesario ser iguales para llevarse bien y que las diferencias pueden enriquecer una relación.

El libro también abre la puerta a conversaciones sobre la empatía, la solidaridad y el respeto. Mediante sus personajes y sus ilustraciones, propone reconocer los sentimientos de los demás, aprender a compartir y valorar la compañía de quienes forman parte de nuestra vida.

La historia tiene como protagonistas a Ardilla y Pájaro, dos animales con costumbres muy distintas que descubren que pueden disfrutar de nuevas experiencias y convertirse en grandes amigos. El relato muestra cómo la curiosidad y la disposición para conocer al otro permiten superar las diferencias y construir vínculos significativos.

Con ilustraciones de Sean Julian y una propuesta dirigida principalmente a niños de entre tres y siete años, el libro se presenta como una herramienta para acercar a los pequeños a valores esenciales para la convivencia, como la tolerancia, el respeto y la aceptación de la diversidad.

﻿