La literatura infantil encuentra en la amistad uno de sus temas más importantes. En esa línea se sitúa Un amigo como tú, un libro escrito por Andrea Schomburg e ilustrado por Barbara Röttgen, que aborda de manera cercana y accesible la importancia de aceptar las diferencias y reconocer las cualidades de los demás.

A través de una historia dirigida a los primeros lectores, la obra presenta la amistad como un vínculo que se construye mediante la convivencia, la confianza y el descubrimiento mutuo. El relato invita a los niños a comprender que no es necesario ser iguales para llevarse bien y que las diferencias pueden enriquecer una relación.

El libro también abre la puerta a conversaciones sobre la empatía, la solidaridad y el respeto. Mediante sus personajes y sus ilustraciones, propone reconocer los sentimientos de los demás, aprender a compartir y valorar la compañía de quienes forman parte de nuestra vida.

La historia tiene como protagonistas a Ardilla y Pájaro, dos animales con costumbres muy distintas que descubren que pueden disfrutar de nuevas experiencias y convertirse en grandes amigos. El relato muestra cómo la curiosidad y la disposición para conocer al otro permiten superar las diferencias y construir vínculos significativos.

Con ilustraciones de Sean Julian y una propuesta dirigida principalmente a niños de entre tres y siete años, el libro se presenta como una herramienta para acercar a los pequeños a valores esenciales para la convivencia, como la tolerancia, el respeto y la aceptación de la diversidad.