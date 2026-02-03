Un aniversario lleno de sabor y alegría

Con gran entusiasmo, numerosos invitados se dieron cita para disfrutar un exquisito buffet BBQ, creado por dos talentosos y experimentados chefs. El motivo fue la celebración del decimoprimer aniversario de conocido restaurante que se ha consolidado como toda una tradición en la capital chiapaneca. Esa tarde, los asistentes compartieron gratos momentos, brindaron y convivieron en un ambiente cálido y festivo, dejando claro que el evento fue todo un éxito y que la alegría estuvo presente en cada mesa