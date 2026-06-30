Un año más de vida

Gabriel celebró en grande su cumpleaños número 45 con una espectacular fiesta en conocido recinto de la ciudad, donde estuvo rodeado de amigos. La noche transcurrió en un ambiente de alegría, música y diversión, amenizada por una banda de rock, un grupo norteño y un DJ, que mantuvieron a los invitados en la pista de baile. Además, disfrutaron un exquisito banquete y refrescantes bebidas, y no faltaron las felicitaciones, los abrazos y los buenos deseos para el festejado, quien agradeció cada muestra de afecto y compartió una velada llena de sonrisas y momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los asistentes