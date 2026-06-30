﻿﻿
SÍGUENOS
GenteSociales

Un año más de vida

Junio 30 del 2026
Un año más de vidaEl cumpleañero con su esposa Susana y sus hijos Gabriel, Ema y Pamela
Un año más de vidaCon Edmundo y Fabiola
Un año más de vidaCon Nelly, Pilla y Magy

Gabriel celebró en grande su cumpleaños número 45 con una espectacular fiesta en conocido recinto de la ciudad, donde estuvo rodeado de amigos. La noche transcurrió en un ambiente de alegría, música y diversión, amenizada por una banda de rock, un grupo norteño y un DJ, que mantuvieron a los invitados en la pista de baile. Además, disfrutaron un exquisito banquete y refrescantes bebidas, y no faltaron las felicitaciones, los abrazos y los buenos deseos para el festejado, quien agradeció cada muestra de afecto y compartió una velada llena de sonrisas y momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los asistentes

﻿