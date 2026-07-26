Un asesinato rodeado de misterio

Si disfrutas las historias ambientadas en el pasado, Verano del 36 es una buena opción para este fin de semana en Netflix. La serie traslada al espectador a la ciudad de Niza durante el verano de 1936, cuando el lujo y la aparente tranquilidad de la Costa Azul francesa se ven alterados por la llegada masiva de visitantes.

No se trata de los acostumbrados paseantes acaudalados, sino de trabajadores de clase media y baja que por primera vez disfrutan de sus primeras vacaciones pagadas.

La incógnita

Lo que acaba con el orden en el lugar es que al interior del exclusivo hotel Riviera, Adrien Jacquart, quien era un poderoso fiscal, aparece asesinado.

La investigación queda a cargo del sagaz comisario Raven, quien gracias a su astucia y a su intuición determina que hay cuatro mujeres, diferentes entre sí y con contextos lejanos, que se convierten en sospechosas directas, cada una con una relación particular con el fiscal y con secretos.

En esta producción actúan Sofia Essaidi, Julie de Bona, Nolwenn Leroy y Constance Gay, dirigidas por Fred Garson.