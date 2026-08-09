Un clásico sobre la adolescencia

Se llamó en español Cuenta conmigo, pero en cines de Estados Unidos se anunció como Stand by me y se estrenó en la primera semana de agosto de hace cuatro décadas.

En el filme, basado en una novela corta de Stephen King (The body), actuó el fallecido River Phoenix (hermano de Joaquin), en el papel de Chris, líder de un grupo de cuatro chicos que se ausentan por un fin de semana de sus casas para encontrar el cadáver de un chico desaparecido.

Stand by me está ambientada en el verano de 1959 y fue dirigida por Rob Reiner, quien falleció trágicamente hace apenas unos meses. Los protagonistas de la trama, cuatro chicos originarios de un pueblo de Oregon, pretenden, con la localización del fallecido chico, alcanzar un poco de protagonismo por tan solo unos días.

A lo largo de su travesía enfrentan riesgos en el campo, en los lagos y hablan, a sus 12 años, de sus miedos, el hecho de crecer, el valor y su futuro.

De culto

La cinta de 89 minutos de duración es considerada un clásico del cine que aborda el camino a la adultez y el valor de la amistad. Los cuatro chicos son Gordie Lachance, el que vive con el peso de la muerte de su hermano mayor; Chris Chambers, el jefe de todos, rudo pero sensible, quien carga con el estigma de su familia criminal; Teddy Duchamp, el sometido por los abusos de su papá, y Vern, el tímido que se entera de dónde encontrar al chico fallecido.

El plus de esta cinta es el tema Stand by me interpretado por Ben E. King, que gracias a este filme regresó a las listas de popularidad a 25 años de su lanzamiento original.