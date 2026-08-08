Un detenido por robo a Karely

La creadora de contenido Karely Ruiz recalcó que el robo con violencia que sufrió en su casa nunca fue un invento, luego de que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León confirmara la captura de uno de los presuntos responsables del atraco.

La famosa respondió a quienes la acusaron de haber fabricado la historia para llamar la atención. “Ya hay una persona detenida por haber entrado a robar a mi casa. Ojalá antes de juzgar pensaran en el miedo, la impotencia y el daño que vivimos como familia”, escribió.

Peritajes

También pidió que las investigaciones sigan hasta dar con todos los responsables. “Confiamos en que las autoridades seguirán haciendo su trabajo y que se haga justicia, y no solo en mi caso, mi gente, en todos los casos”, expresó.

Horas después compartió la foto del detenido y lanzó una advertencia: “Faltan 5 más”. La Fiscalía informó que el detenido fue identificado como Guillermo “N”. Además, las autoridades recuperaron parte del botín: 20 mil pesos en efectivo y joyas valuadas en alrededor de 200 mil pesos.