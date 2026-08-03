Un dispositivo convierte la luz en sonido

Las personas invidentes también van a poder disfrutar del fenómeno del siglo: el eclipse solar del 12 de agosto. Un pequeño dispositivo desarrollado en el Instituto de Ciencias del Espacio, perteneciente al CSIC y ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, permite transformar los cambios de luz en sonidos variables.

Se trata de un aparato inventado por la Universidad de Harvard en 2017, pero que científicos españoles han replicado y distribuirán por diferentes puntos de observación que los ayuntamientos han habilitado como espacio inclusivo. “El eclipse lo van a seguir millones de personas; el gran colectivo de los invidentes también debe poder disfrutarlo”, reivindica Jorge Rivero, coordinador del proyecto Eclipse Inclusivo del mencionado instituto.

¿Cómo funciona?

El dispositivo, bautizado como Lightsound, capta la luz a través de un sensor y la transforma en sonido; cuando la intensidad es alta, el sonido es más agudo, como una flauta, pero a medida que oscurece, el sonido se va haciendo más grave, como de clarinete, hasta que desaparece. El aparato, de un tamaño reducido de unos 10 por 15 centímetros, se puede conectar a un altavoz, si se quiere compartir experiencia, o a unos auriculares, para hacerlo más individual. Pero el fenómeno no solo se podrá percibir a través del dispositivo y del oído. “También lo sientes a través de la piel porque la temperatura baja cinco o seis grados”, añade el científico.

Pero la actividad del equipo Lightsound no se ha quedado en los simples dispositivos. Durante estos meses han brindado charlas de divulgación y talleres con la asociación Once con materiales táctiles sobre los eclipses, además de conferencias y actividades en las escuelas. El grupo de Rivero, formado por una decena de personas, se puso en contacto con la Generalitat de Cataluña para habilitar espacios inclusivos para observar el eclipse y repartir, de forma gratuita, estos dispositivos en estos puntos.

La comunidad catalana contará con el mayor número de espacios inclusivos —10—, y tendrá como punto neurálgico un espacio de sonificación en Reus, junto al Ayuntamiento, y en colaboración con la asociación Astrodiversitat. Otras comunidades como Aragón o Cantabria contarán con este tipo de servicios, además del punto oficial de observación del gobierno central, en el Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara).

La idea de los investigadores es ir un paso más allá y conectar los dispositivos a un ordenador para poder almacenar los datos del cambio de intensidad de luz y después analizar el eclipse y ver datos más allá del simple cambio de intensidad de la luz. Rodrigo explica que la idea es distribuir los dispositivos por toda la zona de totalidad, desde Galicia a Cataluña, y “ver las variaciones que hay en la observación, ya que seguramente las condiciones serán diferentes en cada punto”.

La idea al final es hacer un mapa de sonido. “Ya se hizo un mapa de sonido en el eclipse de 2019 en Suramérica, incluso con zonas donde estaba nublado, en que también se registraba un sonido, aunque diferente, cosa que fascinó a los científicos”, añade Rodrigo.

De Harvard a la Autónoma

Allyson Bieryla, investigadora de la Universidad Harvard, es la creadora del dispositivo Lightsound. Trabajando en los laboratorios y con los telescopios, explica que su preocupación principal era “cómo hacer accesibles estos laboratorios a todo tipo de estudiantes”. “Conocí a una investigadora, que es ciega, y que usa la sonificación para convertir los datos en sonidos para su trabajo. Ella fue quien me descubrió este concepto. Ello coincidió con el verano en que tuvimos el gran eclipse solar en EE. UU. Fuimos a verlo con un grupo de estudiantes y entonces empezamos a hablar de cómo hacer accesibles los eclipses a estudiantes ciegos. Así que creamos este prototipo de lo que ahora es el sistema Lightsound”, recuerda Bieryla, durante su visita a las instalaciones del ICE-CSIC el pasado mes de mayo, para conocer de primera mano el desarrollo del dispositivo por parte del equipo de Rivero.

La investigadora recuerda que en 2017 solo contaban con tres dispositivos. Pero los fenómenos astronómicos se fueron repitiendo en otros puntos del continente y ya en 2019 tenían 20 aparatos; en 2020, un centenar, y en el gran eclipse de 2024, un millar. Desde entonces, admite que han podido mejorar el sensor de luz y la emisión de sonido, que recuerda al sonido mi-di. Desde un principio, Bieryla asegura que la idea era poder hacer crecer su proyecto. “Tiene código abierto y cualquiera puede replicarlo. Eso sí, se necesita gente para montarlos”, añade.

Aparte de España, también están en contacto en otras zonas donde se avecina este fenómeno astronómico, como Chile, Argentina, Sudáfrica, Malasia o Islandia. La investigadora admite que se siente especialmente orgullosa de su invención, pues tiene una marcada utilidad social.

“Los invidentes aseguran que se sentían excluidos de los eclipses. No puedes ver el eclipse, pero con este dispositivo, puedes oírlo. Y creo que eso fue significativo para ellos. El dispositivo les permite sentirse dueños de la experiencia. Si eres ciego, puedes ir a un eclipse y sentir cómo baja la temperatura, oír los vítores y tal vez escuchar el canto de los pájaros”, refiere.