Un encuentro para los más pequeños

En un lugar como la Ciudad de México, donde se llevan a cabo grandes eventos de música, era necesario un festival que estuviera dirigido a niños, con una convivencia familiar y divertida. Ese fue el objetivo de la productora y actriz Gabriela Zas al crear el Ronda Fest. “Es importante generar el recuerdo familiar, que los papás también se la pasen bien y puedan incluirse en esa experiencia, que se paren y bailen junto a sus niños, que vean cómo los pequeños aprenden y descubren el mundo”, indica Gabriela.

Ella explica que, en esta actividad, que se llevará a cabo todos los domingos de agosto en Central Granada 67 (Polanco, CDMX), se cuidará hasta el más mínimo detalle para que el público al que va dirigido (niños de 1 a 10 años) sea cómodo. Por ejemplo, la música estará en un nivel adecuado para sus oídos, la comida será saludable pero no aburrida y el espacio estará acondicionado para que puedan bailar y jugar sin peligro.

Origen

“Surgió desde el corazón, pensándolo como el evento familiar ideal que yo quería para mis hijos, uno tiene cuatro y el otro un año; así que fue pensado en ellos”, detalla.

Una de las estrellas de este encuentro es el grupo Jammy (2 de agosto), encabezado por los músicos Germán Guido y Luis Ochoa, cuya propuesta pone a la música y el juego como una manera de aprender y crear.

También estará la cantante argentina Mariana Mallol (9 de agosto), Lizzie Rocks (16 de agosto) y el humor blanco y buena música de la banda argentina NiLocos (23 de agosto). “Conocí a estos artistas por mis hijos, además los elegí por el mensaje que transmiten y la manera en que lo hacen, cómo acercan la parte cultural y educativa a los niños, su trayectoria, pero además quería que fuera un cartel muy variado, hay desde música dulce y divertida hasta mucho rock”, contó.

El plus del Ronda Fest es que un día antes los pequeños podrán participar en un taller preparado especialmente por los artistas del cartel, donde podrán convivir con ellos.

La productora comentó que, al planear este festival, lo hizo pensando como si fuera algo dirigido a adultos, es decir, que cada semana tuvieran una experiencia diferente con cada artista, para que así se animen a asistir nuevamente a la siguiente fecha.