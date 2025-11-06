Un éxito la Feria de las Calacas

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) y el Pabellón de Cultura Comunitaria, presentó con éxito la XXV Feria de las Calacas, un espacio de arte, memoria y tradición que dialoga con la imaginación de niñas, niños, adolescentes y adultos.

Con la asistencia de más de 55 mil personas, los días 1 y 2 de noviembre de 2025, el Cenart y, por primera vez, el Pabellón de Cultura Comunitaria recibieron la edición 25 de la feria, que se ha convertido en un referente de las conmemoraciones del Día de Muertos, y que cada año ofrece creatividad y fiesta para todos los públicos, con risas, color y aromas de cempasúchil, copal y pan de muerto.

Visitantes

La XXV Feria de las Calacas comenzó con un desfile de colores y sonrisas: familias enteras, niñas y niños disfrazados y adultos recorrieron las carpas temáticas y los diversos foros para explorar cada rincón y descubrir las sorpresas preparadas para esta ocasión.

“Es la primera vez que vengo a la feria y me encantó todo, desde los cuentos hasta los talleres. Lo que más me gusta son las ofrendas, muy coloridas y detalladas que parecen cobrar vida”, dijo Alejandra, de 25 años, mientras su sobrino corría por los jardines del Cenart.

En la Plaza de las Artes, los cuentos y leyendas atrajeron a chicos y grandes por igual. Daniela, de 41 años, comentó: “Mis hijos, que tienen 8 y 10 años, se han divertido mucho con ¡Muertos… pero de risa! Fue un espacio donde todos participamos”.

Por su parte, Doreth, quien asistió con su esposo y su bebé, disfrutó el Bestuario y un taller interactivo de música. “Mi hija estaba fascinada bailando y cantando, y eso que apenas tiene año y medio. Sin duda, regresamos”, señaló.

Los sonidos de tambores y guitarras se mezclaban con las risas y los pasos apresurados de los visitantes.