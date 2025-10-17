Un festejo único para Raúl

Con gran emoción y mucha velocidad, Raúl festejó su cumpleaños número 11 con una increíble piñata inspirada en el mundo de Nascar. Autos, banderas y decoraciones llenas de color ambientaron la celebración. Familiares y amigos disfrutaron una tarde inolvidable participando en divertidos juegos y saboreando ricos snacks y un delicioso pastel. El anfitrión no dejó de sonreír al compartir su día con quienes más quiere. Fue una fiesta llena de energía, risas y momentos memorables, dignos de un verdadero campeón