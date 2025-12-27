Un gran chico

Hugh Grant encarna a Will, un soltero empedernido que tiene relaciones con mujeres como quien usa papel higiénico. En cuanto se deshace de una, encara a otra y así sucesivamente. Es un tipo egoísta y autosuficiente (vive de lo acumulado por su padre), rutinario y sin ninguna clase de responsabilidad. Y está orgulloso de su existencia sin sobresaltos. Hasta que descubre una supuesta mina de oro: las madres solteras, vulnerables pero experimentadas y sin riesgos a la vista. Eso es lo que cree Will.

Un amor inesperado

Porque la casualidad lo llevará a conocer a Marcus, un pibe de doce años en el peor momento de su vida. Sus compañeros en la escuela se burlan cruelmente de él; su madre (Toni Collette), naturista militante, se encuentra siempre al borde del colapso y tiene peligrosas tendencias suicidas; el aspecto general del chico —inducido por su madre— no lo favorece en lo más mínimo.

En busca de un novio que salve a su madre primero, y de un refugio contra la situación que vive después, Marcus comenzará a ir repetidas veces a la casa de Will, entrometiéndose en su vida, provocando un caos en su mundo cerrado. Y nacerá entre ellos una amistad insospechada que desencadenará numerosos acontecimientos.

Más temprano que tarde, Will y Marcus se darán cuenta de cuánto se necesitan. Al mismo tiempo que Will le enseña a Marcus como comportarse o vestirse como alguien de doce años, el chico le revela al grande un universo más allá de la pereza, repleto de afectos y amor. Los dos, por supuesto, al revelárseles cosas hasta entonces desconocidas, no tardarán en enamorarse.

Es aquí donde se vislumbra lo más bello del filme, que por momentos deja de ser una comedia urbana para convertirse en un par de historias de amor paralelas. Lo que surge, al fin, es que las personas, y en especial los hombres, tratan de ocultar estúpidamente sus sentimientos por miedo a quedar como tontos, a arriesgarse, a saltar al vacío. Pero, también, que el amor por una persona a la larga es imposible de negar (más aun si el objetivo es conservar una utópica soltería).

Conmovedora hasta el final

Si en Alta fidelidad el protagonista hablaba a cámara, contándoles a los espectadores sobre sus amores perdidos, en Un gran chico Will recurre a la voz en off para manifestar sus carencias, su necesidad de amor para quebrar la soledad.

No iguala a Alta fidelidad, pero termina de armar en pantalla el mundo vital y melancólico de los textos de Nick Hornby. La voz en off de Grant no se cansa de repetir ácidas y filosas verdades acerca del mundo masculino, de sus dudas e hipocresías.

A pesar de ciertas secuencias fallidas, las actuaciones son excelentes y los directores Chris y Paul Weitz (American Pie) levantan la puntería en la realización. La banda sonora como no podía ser de otra manera, es muy disfrutable. Un gran chico se convierte de esta manera en un filme raramente universal, que trata de igual a igual a todo el público.

Un gran chico es una de esas películas que uno olvida pronto, pero que durante su proyección se lo pasa bárbaro. Entretiene, hace reír, conmueve en los momentos justos, y anota dos o tres reflexiones sobre lo que algunos creen que es la independencia, la libertad de compromisos, el miedo a crecer, los vínculos familiares, y las relaciones amorosas. Todo sin ponerse demasiado serios, claro, pero esa es la idea. Como regalito adicional, la banda sonora es una de esas colecciones de temas que uno sale a buscar.