Un héroe chino en territorio Disney

Un inesperado fenómeno global como Ne Zha 2 redefine el mapa del éxito cinematográfico mundial. Este año, el estudio del ratón Mickey vuelve a colocarse en posición de ataque: cuatro títulos de alto perfil esperan su turno para conquistar las salas, acompañados por una nueva apuesta de Pixar. Todo parece indicar que Disney podría escribir otro capítulo de cifras históricas. Sin embargo, el panorama ya no es tan predecible como antes.

En el horizonte, una producción china ha demostrado que el reinado no es eterno. ¿Funcionarán los pronósticos? Nadie puede asegurarlo con total certeza, pero la experiencia indica que Disney rara vez apuesta sin datos duros detrás. Estudios de mercado, análisis de comportamiento de audiencias y modelos matemáticos sostienen cada decisión. Si el plan se cumple, 2026 podría convertirse en otro año récord para la compañía, como ya ha sucedido antes.

¿Por qué conquistó al mundo?

La cinta se basa en una leyenda china que narra la transformación de un guerrero en deidad. El director y guionista Yang Yu tomó libertades creativas para presentar a Ne Zha como un niño malcriado, poseedor de un poder que no comprende.

La primera entrega, estrenada en 2019, fue un éxito inmediato en su país natal. La secuela retoma la historia justo donde termina la original: el protagonista ya sabe que hay algo especial en él, pero descubre que el mundo no es amable ni justo. Las escenas de batalla, con cientos de guerreros en pantalla, se convirtieron en uno de sus sellos visuales.

En esencia, es la historia de un niño enfrentado a su destino, un arco narrativo que ha demostrado su eficacia desde “Anakin Skywalker” hasta los héroes contemporáneos.

El impacto real detrás de las cifras

China cuenta con una población de mil 500 millones de habitantes, once veces más que México. A primera vista, podría pensarse que el éxito de Ne Zha 2 es un fenómeno local inflado por la demografía. Sin embargo, los datos contradicen esa idea.

De acuerdo con Box Office Mojo, solo el 1% de la recaudación provino de China: 23 millones de dólares. En contraste, Intensamente 2 obtuvo el 38 % de su taquilla mundial en Estados Unidos, con 658 millones de dólares. Es decir, mientras Pixar dominó su mercado doméstico, la producción china logró expandirse globalmente.

En México, Ne Zha 2: el renacer del alma se estrenó en septiembre y consiguió más de 55 mil admisiones, ubicándose en el lugar 189 de los lanzamientos de 2025, por encima de títulos como Infierno en el pantano y Apocalipsis zombi: paciente Z.