Un hijo propio lidera audiencia mundial

El filme Un hijo propio, sobre la joven mexicana que en 2009 fingió estar embarazada para luego robar un recién nacido del Hospital General de la Ciudad de México, es el documental en lengua no inglesa más visto en Netflix fuera de su país de origen.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica de la plataforma de streaming, confirmó esta información durante su participación en Mexav, foro audiovisual que se desarrolla en los Estudios Churubusco. “El que una película tenga repercusión mundial pasa por no sofocar la integridad artística. A veces se descafeína una película porque se piensa que es muy mexicana y nadie la va a entender, pero, caso por caso, nos ha demostrado que eso no pasa y es al contrario”, indicó Ramos.

“‘Un hijo propio’ es una historia mexicana, mitad documental, mitad ficción, y la están viendo en todo el mundo. Es el documental con más audiencia fuera de su país de origen que jamás ha hecho Netflix, de habla no inglesa”, precisó.

Plática

El ejecutivo ofreció la charla “Crear para audiencias de hoy: el desafío de ser relevante” en la primera jornada del encuentro que reúne a diversos sectores del cine y el audiovisual mexicano.

Apuntó que otras producciones que han tenido buena respuesta en fechas recientes son La captura, sobre el día en que dos policías atraparon a “El Chapo” Guzmán, y Mal de amores, basada en la novela de Ángeles Mastretta.

En ambos casos, dijo, se tocan personajes que normalmente serían secundarios, llevándolos a protagónicos. “En ‘La captura’ son dos policías anónimos mexicanos que accidentalmente se exponen a ellos mismos, o en “Mal de amores” es la niña a la que quieren casar. Entonces, es decirle al espectador que se pueden contar historias desde otro lado, no desde lo pulido”, subrayó.

Ramos informó que durante la Copa del Mundo sus series Club de Cuervos y La Casa de las Flores volvieron a ser mencionadas.

La primera, obviamente, por el momento futbolero; la segunda, sobre todo, después del partido entre México e Inglaterra, donde el equipo nacional fue eliminado. “Se volvió ‘trending topic’ ‘Se me olvidó cancelar el mariachi’ (frase del personaje de Cecilia Suárez) después de que perdimos. Ocho años después, las frases siguen siendo parte de la sociedad”, recordó.