Un homenaje a El rey león

El grupo independiente La Cuarta Pared alista el montaje de El ciclo sin fin, un tributo al rey león, cuyas funciones se llevarán a cabo los próximos 7, 8 y 9 de agosto en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez

José Inés Estrada Cepeda, director de la compañía, habló en exclusiva sobre esta obra. Indicó que desde el año 2014 la agrupación ha estado presentando diversas puestas en escena, desde dramas hasta musicales y comedias dirigidas a todo público, así como una pastorela que se realiza en el mes de diciembre en Ocozocoautla de Espinosa, con la que quieren establecer toda una tradición.

Teatro de calle

El director escénico compartió que El ciclo sin fin es un tributo a El rey león y tiene el propósito de darle al estado de Chiapas un musical de corte profesional, sin demeritar lo que otras compañías han hecho con el uso de botargas.

Agregó que para la creación de esta pieza escénica ha contando con el apoyo de artistas chiapanecos, como una manera de promover y apoyar el talento local.

“La idea es promover el empleo de modistas, sastres, zapateros, además de otras personas con distintos oficios en el estado de Chiapas. También pretendemos que con la recaudación de dinero se pueda generar un pago a los artistas y recuperar un poco de la inversión que se está haciendo en la escenografía y la producción”, compartió.

Asimismo destacó que el público se va a encontrar con una historia que tiene algunas semejanzas con otras producciones que se han presentado en otros escenarios importantes del mundo. “La intención es llevar a cabo una representación con algunas actividades y adecuaciones de nuestro entorno, pero también buscamos darles a nuestros actores un espacio para promover su trabajo”, refirió, además de invitar al público a consumir lo local.

Dónde y cuándo

Las funciones de esta puesta en escena serán los días 7, 8 y 9 de agosto en el teatro Francisco I. Madero. Las primeras dos funciones serán a las 18:30 horas, mientras que el domingo habrá una matiné, a las 11:00 horas. Los boletos pueden adquirirse a través del sito Fanaccess, tanto en su punto de venta físico en Galerías Bulevar como en la página de internet.